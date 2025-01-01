В июле в Перми число сделок с первичным жильём увеличилось на 29% Специалисты связывают это со снижением ключевой ставки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной сервисами «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в июле 2025 года в большинстве городов-миллионников Российской Федерации (14 из 16) зафиксировано увеличение количества сделок с новыми квартирами по сравнению с предыдущим месяцем. Самый значительный скачок показали Самара (+70%), Волгоград (+35%), Краснодар (+32%), Новосибирск (+32%) и Пермь (+29%).

В Перми в июле 2025 года было оформлено свыше 520 сделок купли-продажи квартир в новостройках, что на 29% превышает показатель июня. Общая площадь проданных объектов недвижимости составила более 24,5 тыс. кв. м, что на 24% больше, чем в предыдущем месяце. Объем нереализованных квадратных метров в новостройках уменьшился на 2% по сравнению с июнем.

Положительная тенденция в июле обусловлена не только активными маркетинговыми усилиями застройщиков, но и началом периода снижения ключевой ставки, отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость". Увеличение количества сделок в большинстве городов свидетельствует о том, что покупатели откликаются на акции и специальные предложения, но, прежде всего, проявляют больший интерес к приобретению недвижимости в связи со снижением стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первом полугодии наблюдалась относительно низкая активность. Учитывая положительную динамику в середине лета, можно ожидать, что в начале осени восстановление рынка продолжится.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.