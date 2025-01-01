В Прикамье подрядчика строительства обхода Чусового оштрафовали на 11,7 млн рублей Ранее «Мостострой-12» обвинили в нарушении закона о конкуренции Поделиться Твитнуть

Компания ООО «Мострострой-12», ранее занимающаяся строительством обхода в Чусовом, выплатила штраф в 11,7 млн руб. за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщает Пермское УФАС.

В 2016 году антимонопольщики Прикамья признали ООО «Мострострой-12» виновным в нарушении закона о защите конкуренции и оштрафовали компанию. Позицию пермского УФАС поддержал Арбитражный суд Москвы в 2017 году. В том же году началась процедура банкротства компании.





«Пермскому УФАС удалось обеспечить взыскание штрафа благодаря своевременной подаче заявления о включении в реестр требований кредиторов при банкротстве», — сообщает ведомство.





Штраф «Мостострой-12» оплатил спустя девять лет после нарушения закона о конкуренции. Денежные средства поступили в бюджет РФ.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в апреле 2016 года Пермское УФАС России установило факт сговора ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой» на аукционе по строительству обхода Чусового. Каждая из организаций была оштрафована на 11,7 млн руб.

