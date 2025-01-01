Процесс по делу совладельца пермской сети «Аптека от склада» начнётся 29 августа Николая Шаврина будут судить за неуплату налогов Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

В конце августа в Симоновском районном суде Москвы начнется рассмотрение дела в отношении совладельца ООО «Годовалов» (владеет сетью «Аптеки от склада») Николая Шаврина. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из картотеки суда, первое заседание назначено на 29 августа. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Гюзяль Рахимовой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в июне прокуратура утвердила обвинение Шаврину по уголовному делу. Расследование вел отдел по особо важным делам Следственного комитета по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что с 2017 по 2019 год, занимая руководящий пост в компании, продающей лекарства в нескольких регионах, Шаврин с сообщником организовал перевод денег на счета подставных лиц. Это позволило им избежать уплаты налогов на сумму более 418 млн руб.

Второй участник схемы, Андрей Годовалов, скрывается и находится в международном розыске. Его дело рассматривается отдельно. Имущество обвиняемого на сумму 771 млн руб. арестовано.

Компания «Годовалов» обанкротилась в начале 2024 года. До этого, в 2023 году, ее руководители объявили о самоликвидации. Сеть «Аптеки от склада», входившая в холдинг, также прекратила работу. Учредители сети Годовалов и Шаврин объявили себя банкротами с долгами более 4 млрд руб.

