Выдача новых кредитных карт в Прикамье выросла за месяц почти на 8% В масштабах всей России наблюдалась схожая тенденция

Константин Долгановский

Согласно данным, предоставленным кредиторами в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2025 года в Пермском крае было оформлено 20,8 тыс. новых кредитных карт, что на 7,8% больше, чем в июне того же года (19,3 тыс. шт.).

В масштабах всей России наблюдалась схожая тенденция. Количество выпущенных кредитных карт увеличилось на 7,9%, достигнув 1,11 млн ед. Общий объём лимитов по картам, выданным в июле 2025 года, поднялся на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 115 млрд руб.

Наиболее значительный рост числа выданных кредиток (среди 20 ведущих регионов) в июле 2025 года по сравнению с июнем зафиксирован в Москве (+12,4%), Московской (+12,1%) и Тульской (+11,8%) областях.

После спада во второй половине предыдущего года, в 2025-м наблюдается стабилизация в сфере выдачи новых кредитных карт, комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Но несмотря на небольшой подъём в июле 2025 года, говорить о завершении периода сокращения, начавшегося в 2024 году, преждевременно, считает эксперт. Регулятор продолжает проводить консервативную денежно-кредитную политику, направленную на охлаждение рынка кредитования, в том числе путем введения ограничений на показатель долговой нагрузки (ПДН). Соответственно, банки проявляют сдержанность в отношении риска. В настоящее время кредитные организации ориентируются на клиентов с хорошей кредитной репутацией и ПДН не более 50%.

