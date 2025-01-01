В Перми из-за пробки на площади Гайдара задерживаются автобусы 12 маршрутов Движение затруднено и на соседних улицах Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс Карт"

В Перми 12 автобусных маршрутов задерживаются из-за большой пробки, скопившейся на пл. Гайдара в Дзержинском районе. Об этом в соцсетях сообщает городской департамент транспорта.

Отмечается, что от расписания отстают маршруты № 1, 6, 8, 10, 14, 40, 49, 50, 54, 56, 64 и 74.





По данным «Яндекс Карт», «кольцо» на пл. Гайдара подсвечено красным от выезда с ул. Окулова до съезда на ул. Ленина в сторону центра. Остальная часть кольцевой развязки светится оранжевым цветом.





Серьёзные заторы охватили и близлежащие улицы. Затруднено движение на улицах Локомотивной и Строителей, которые подсвечены бордовым, а также на ул. 2-я Шоссейная — она окрашена в красный. Более свободно на улицах Окулова и Ленина.





В целом пробки в Перми оцениваются в 4 балла.





Напомним, в Перми до конца августа изменили схему движения на пл. Гайдара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.