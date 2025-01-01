В Перми из-за пробки на площади Гайдара задерживаются автобусы 12 маршрутов Задержка составляет более 20 минут Поделиться Твитнуть

В Перми 12 автобусных маршрутов задерживаются более чем на 20 минут из-за большой пробки, скопившейся на площади Гайдара в Дзержинском районе города. Об этом в соцсетях сообщает городской департамент транспорта.

Отмечается, что от расписания отстают маршруты № 1, 6, 10, 14, 40, 49, 50, 54, 56, 64, 74 и 81.





По данным 2ГИС, «кольцо» на площади Гайдара подсвечено красным и бордовым цветом от съезда на ул. Ленина до отворота на Пермь II. Тем временем дорога к ул. Локомотивной и ул. Екатерининской светится «жёлтым» и «оранжевым» соответственно.





Затруднено движение и на соседних улицах. Собралась большая пробка на ул. Окулова в обе стороны, на ул. Локомотивной и ул. Екатерининской в сторону «кольца». Участок от перекрёстка Ленина/Хохрякова в направлении площади Гайдара светится «оранжевым».





В целом пробки в Перми оцениваются в 3 балла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.