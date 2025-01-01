«АвтоВАЗ» отзывает автомобили Lada Vesta из-за блокировки руля Поделиться Твитнуть

фото: АвтоВАЗ

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» инициировал отзыв автомобилей Lada Vesta из-за обнаруженной серьёзной неисправности в системе рулевого управления, чреватой внезапной блокировкой руля непосредственно в процессе езды.

По словам Антона Шапарина, руководителя Национального автомобильного союза, «АвтоВАЗ» подтвердил наличие заводского брака и выразил готовность к проведению углубленной диагностики автомобилей. Компания планирует организовать кампанию по отзыву, после которой будет проведена инспекция транспортных средств. При необходимости будет выполнено обновление программного обеспечения электронного блока, отвечающего за функционирование блокировки рулевого управления. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada Vesta могут быть отозваны по всей территории России из-за неисправностей в системе рулевого управления. В интернете появились видеоматериалы, демонстрирующие несколько инцидентов. В одном из зафиксированных случаев неисправность проявилась при скорости около 70 км/ч.

