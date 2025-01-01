Из-за блокировки руля во время движения автомобили Lada Vesta могут отозвать по всей России Поделиться Твитнуть

фото: АвтоВАЗ

Автомобили Lada Vesta могут быть отозваны по всей территории России из-за неисправностей в системе рулевого управления, приводящих к блокировке руля непосредственно во время движения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), направил обращение в Росстандарт с запросом о проведении инспекции новых автомобилей Vesta. Причиной для этого послужил обнаруженный дефект, характеризующийся внезапной блокировкой рулевого колеса в процессе движения. В интернете появились видеоматериалы, демонстрирующие несколько подобных инцидентов. В одном из зафиксированных случаев неисправность проявилась при скорости около 70 км/ч.

В настоящее время Национальным автомобильным союзом выдвинуто предложение о проведении тщательной проверки. В случае подтверждения наличия дефектов, союз настаивает на организации кампании по отзыву автомобилей Vesta.

