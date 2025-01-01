Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Куратором X выставочного сезона в пермской частной филармонии стала Ия Милашина В выставочной афише «Триумфа» — персональные и сборные выставки художников из Перми и России Поделиться Твитнуть

Частная филармония «Триумф» в Х сезоне возобновляет выставки в фойе. Куратором выставочной программы стала Ия Милашина — пермский художник, выпускница отделения живописи Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

С 2013 года Ия регулярно участвует во всероссийских и международных выставках, а в 2023 году реализовала проект «Добрая книга» про краснокнижных птиц Пермского края. Иллюстрации к книге создали дети из реабилитационных центров.

Ия работает в живописи, графике, а также в графическом дизайне. Её работы выставлялись на пермских площадках, а также в Москве, Кирове, Махачкале, Волгограде и других городах.

Ия Милашина, куратор выставочного сезона Частной филармонии «Триумф»:

— В новом сезоне мы планируем знакомить зрителей с интересными художниками нашего региона, и не только. Будут как персональные, так и коллективные проекты. Также планируются лекции, мастер-классы и маркеты.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о программе концертного, театрального и киносезона в «Триумфе».

