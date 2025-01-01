В Перми 90% работодателей против введения четырёхдневной рабочей недели Больше половины сотрудников выступают «за» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным SuperJob, 57% жителей Перми высказываются в пользу введения четырехдневной рабочей недели. Лишь 24% опрошенных выразили несогласие с этой идеей.

Интересно, что женщины чаще поддерживают четырёхдневку, чем мужчины (62% и 52% соответственно). Среди молодёжи до 35 лет эта идея популярнее, чем среди старшего поколения (66% против 45% среди граждан старше 45 лет). Поддержка снижается с ростом доходов: 64% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, и 43% среди тех, чья зарплата превышает 100 тыс.

В случае официального введения четырехдневной недели горожане планируют посвятить свой дополнительный выходной семье (24%), отдыху (22%) или подработке (12%). Мужчины чаще рассматривают возможность дополнительного заработка, тогда как женщины склоняются к отдыху, саморазвитию, хобби и путешествиям.

Однако позиция компаний по отношению к сокращенной рабочей неделе отличается от энтузиазма работников. В условиях нехватки кадров большинство работодателей (90%) не готовы даже обсуждать возможность изменения графика работы. Лишь 1% организаций сообщили о внедрении четырехдневной недели, а еще 3% рассматривают ее как потенциально приемлемый вариант.

