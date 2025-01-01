В Пермском крае 26 августа пройдёт «горячая линия» о готовности школ к учебному году Поделиться Твитнуть

школа 146

Константин Долгановский

В Пермском крае во вторник, 26 августа, состоится «горячая линия», посвященная подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

С 11:00 до 12:00 в приёмной президента РФ в Пермском крае (Пермь, ул. Советская, 64) будет организована прямая телефонная линия по номеру 217-68-90.

Жители смогут задать вопросы представителям Министерства образования и науки Пермского края, Роспотребнадзора по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также департамента образования администрации Перми.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся готовности школ к приему учеников.

