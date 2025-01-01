В консолидированный бюджет Прикамья поступило 176,6 млрд рублей Расходы почти достигли 187 млрд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В консолидированный бюджет Прикамья за семь месяцев 2025 года поступило 176,6 млрд руб., что составляет 56,2% от плана (314,4 млрд руб. в соответствии со сводной бюджетной росписью) и 104% — к аналогичному периоду прошлого года. Из них налоговые и неналоговые поступления составили 156,1 млрд руб., что на 4,1% выше, чем годом ранее, а безвозмездные поступления выросли на 2,8%, до 20,5 млрд руб.

Согласно информации краевого минфина, за год значительнее всего выросли доходы от использования государственного и муниципального имущества, — на 49,7%, до 9,5 млрд руб. Заметно снизились дотации бюджетам бюджетной системы РФ — на 15,7%, до 1,8 млрд руб.

Наибольшие суммы поступлений составили налоги на доходы физических лиц — 55,1 млрд руб., что составляет 51,6% от плана (+11,9% год к году) и на прибыль организаций — 36,9 млрд руб., это 46,9% от плана (-18,1% год к году).

Сумма расходов консолидированного бюджета региона сложилась за полгода в 186,9 млрд руб. — это 48,2% от планового показателя (388,2 млрд руб.) и 126,1% от показателя прошлого года. Наибольшая сумма была направлена на образование — 51,6 млрд руб. (+20,9% к АППГ), из них 26,3 млрд — на общее образование.

По сравнению с прошлым годом сильнее всего расходы увеличились на национальную экономику (+43,2%, до 43,6 млрд руб.).

