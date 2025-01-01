В Пермском крае начали выпускать пожаростойкое стекло Поделиться Твитнуть

Компания ПЗСП первой в Пермском крае освоила выпуск огнестойкого стекла. Новая разработка, получившая название «Термолайн», успешно прошла все необходимые тесты, доказав свою надежность и соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как отметили представители компании, в связи с ужесточением норм безопасности, огнеупорное стекло становится важным элементом современных зданий. «Термолайн» представляет собой закаленное стекло толщиной 6 и 8 мм с классом огнестойкости Е60. Процесс его изготовления включает нагрев до температуры 630 градусов с последующим особым охлаждением. Тщательно подобранные параметры закалки позволяют получить материал с оптимальной структурой и физическими свойствами.

Эксперименты в лабораторных условиях показали, что закаленное стекло от ПЗСП выдерживает прямое воздействие высокой температуры более часа, не теряя своей целостности, что свидетельствует о его эффективности в условиях пожара. Полученные сертификаты подтверждают соответствие стекла «Термолайн» (6 и 8 мм) стандартам ГОСТ 30698 и ТУ 23.12.12-001-05751509-2025.

