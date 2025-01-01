В Перми в сотне жилых домов из-за ремонта отключат воду Поделиться Твитнуть

В последнюю неделю августа в Перми примерно в сотне жилых домов будет временно приостанавливаться водоснабжение. По информации «Новогор-Прикамье», отключения связаны с проведением плановых и аварийных работ. Ограничения затронут все семь городских районов. Отсутствие воды может продлиться от нескольких часов до суток.

Так, в Ленинском районе 27 августа с 10:00 до 15:00 подача воды будет прекращена по адресам: Комсомольский проспект, 7; Куйбышева, 11; Осинская, 8 и 12; Петропавловская, 59; Советская, 62, 63, 65, 67, 68, 69.

28 августа с 10:00 до 19:00 без воды останутся дома по ул. Горького, 18, 22, 22а, 24; Петропавловская, 16а, 17, 18, 19, 19а.

В Мотовилихе 28 августа с 10:00 до 19:00 не будет воды по адресам: ул. Индустриализации, 12, 18, 3; ул. Лебедева, 7а, 8, 9; ул. Уральская, 69; ул. Хрустальная, 10, 10а, 12, 12а, 6, 6а, 8, 8а. С 10:00 29 августа до 10:00 30 августа отключение коснётся домов по улицам Грибоедова, 46, 68в; Жуковского, 47; Левитана, 9 и 12; Лесная, 12.

В Дзержинском районе 28 августа с 10:00 до 19:00 подача воды будет приостановлена в домах по улицам Мильчакова, 32, 34 и Челюскинцев, 17, 21, 23.

В Свердловском районе с 10:00 28 августа до 10:00 29 августа отсутствие холодного водоснабжения ожидается по адресам: ул. Куйбышева, 87, 87а, 89, 89а, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 95б; ул. Соловьева, 15. С 10:00 30 августа на протяжении 24 часов краны пересохнут в многоквартирных домах по улицам: Красноармейская 1-я, 3; Горького, 75; Островского, 59/1, 64, 64а; Революции, 12, 14, 20, 22, 24; Швецова, 3.

В Индустриальном районе 29 августа с 10:00 до 19:00 без воды останутся дома по адресам: ул. Свиязева, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52; ул. Гиринская 3-я, 27а/1; ул. Глинки, 11а; ул. Леонова, 62, 64, 66, 68, 74, 82, 82 К1.

В Орджоникидзевском районе 30 августа с 9:00 до 19:00 в связи с ремонтными работами воды не будет по адресам: ул. Щербакова, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 58; ул. Перевалочная, 4.

В Кировском районе с 10:00 30 августа на сутки будет прекращена подача воды в дома по улицам: Автозаводская, 14, 9а к2; Александра Невского, 2; Закамская, 9а; Маршала Рыбалко, 4, 8, 15, 17а; Федосеева, 18, 22, 23; Худанина, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.