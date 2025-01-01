Пермяка отправили в колонию почти на 10 лет за попытку сбыта наркотиков Мужчину задержали на месте преступления Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Кировский районный суд Перми признал ранее судимого 31-летнего пермяка виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следствие установило, что обвиняемый, стремясь к незаконному обогащению, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, используя онлайн-переписку.

После того как он получил данные о местонахождении тайника, он извлёк оттуда наркотики, чтобы продать их. Однако его поймали сотрудники правоохранительных органов.

Суд учёл позицию гособвинения и приговорил подсудимого к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённому назначили штраф 400 тыс. руб.

