В Перми объявлена программа VI Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису Она пройдёт с 4 по 6 сентября Поделиться Твитнуть

VI Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису им. В.Б. Беляева «Легенда» пройдёт с 4 по 6 сентября на территории конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59).

Для Пермского края «Легенда» — одно из ключевых событий в индустрии гастрономии и гостеприимства. В ней традиционно участвуют представители более 35 регионов Российской Федерации. «Легенда» зарекомендовала себя как значимая отечественная платформа для профессионального диалога, обмена знаниями и опытом в кулинарной области.

В рамках Олимпиады, помимо соревнований по различным направлениям, запланирована насыщенная деловая программа. Она включает в себя дискуссионные панели и круглые столы, посвящённые актуальным вопросам, таким как проверки и взаимодействие с контролирующими органами, маркировка растительных масел и масложировой продукции, внедрение системы мониторинга оборота товаров, эффективное взаимодействие между производителями, ресторанами и государственными институтами и др.

Подробный перечень мероприятий можно посмотреть здесь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.