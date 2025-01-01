Пермский «Молот» на выезде дважды обыграл «Ижсталь» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» провёл два выездных матча против ижевской «Ижстали». Как сообщает пресс-служба «Молота», обе игры завершились победой пермяков.

Первый контрольный матч, прошедший в субботу, 23 августа, завершился со счётом 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) в пользу «Молота».





«Дубль Егора Колесникова, а также шайбы Игоря Зенчикова и Виктора Пластинина принесли «Молоту» победу над «Ижсталью» в первом из двух контрольных матчей. Благодарим болельщиков за поддержку и поздравляем с победой», — отметили в пресс-службе ХК «Молот».





Второй матч с ХК «Ижсталь» состоялся в воскресенье, 24 августа. Он закончился со счётом 0:2 в пользу ХК «Молот».





«Второй матч против «Ижстали» завершаем сухой победой», — поделились в ХК «Молот».





Ранее «Новый компаньон» также писал, что с 18 августа началась продажа абонементов на домашние игры пермского «Молота».

