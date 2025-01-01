С 18 августа начнётся продажа абонементов на домашние игры пермского «Молота» Продажа билетов на отдельные матчи стартует 8 сентября Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

С 18 августа стартует реализация абонементов на все «домашние» игры в рамках Регулярного Чемпионата «OLIMPBET Чемпионата России по хоккею среди мужских команд — Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 гг.».

Цены на абонементы зависят от категорий мест. На наиболее комфортные места абонементы будут стоить 17 тыс. руб. На места с улучшенным комфортом, но с некоторым ограничением обзора — 13 тыс. Места в в секторах A, B, D, E обойдутся по 10 тыс. руб., в секторах C и F — по 7 тыс. Для пенсионеров, инвалидов, студентов, школьников до 18 лет и многодетных семей при предъявлении подтверждающего документа абонемент будет стоить 5,5 тыс. руб.

Продажа билетов на отдельные домашние матчи «Молота» начнётся 8 сентября. Цены варьируются от 400 руб. до 1 тыс. руб. Бесплатный вход на матчи будут иметь дети до 7 лет включительно (в сопровождении родителей, без отдельного места) при предъявлении свидетельства о рождении; а также дети, занимающиеся в спортивных секциях, по предварительной заявке, направленной в клуб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.