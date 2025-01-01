Приставы опечатали в Перми 14 номеров гостевого дома «Дача» Судебные разбирательства вокруг этого объекта длятся уже не первый год Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В рамках исполнительного производства, поступившего в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю, приставы наложили пломбы на номера в гостевом доме «Дача».

Исполнительный документ предписывает запрет на использование здания, расположенного в Перми по ш. Космонавтов, 323, для предоставления услуг размещения до устранения выявленных нарушений в области градостроительства, жилищного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В целях исполнения требований документа судебные приставы выехали на место и опечатали 14 номеров гостевого дома. Владелец здания, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, был предупреждён об административной ответственности за несоблюдение законных требований пристава. Регулярно будут проводиться инспекции для контроля целостности печатей.

Стоит отметить, что судебные разбирательства вокруг этого объекта длятся уже не первый год. Предыдущие проверки выявили, что трехэтажное здание было незаконно реконструировано, в результате чего появился дополнительный мансардный этаж. В нарушение Жилищного кодекса РФ предприниматель использовал здание в качестве гостиницы, не соблюдая требования пожарной безопасности и санитарные нормы.

В настоящее время в суде рассматривается гражданское дело по иску районной администрации о признании гостевого дома незаконной постройкой и требовании о его сносе.

