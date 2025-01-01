Пермская пловчиха завоевала серебряную медаль на Первенстве мира Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Кира Манохина, представляющая Центр спортивной подготовки Пермского края и занимающаяся в СК «Олимпия» под руководством Андрея Орехова, завоевала «серебро» на юниорском Первенстве мира 2025 года. Об этом сообщает «Рифей».

В эстафете 4x100 м российская команда продемонстрировала выдающийся результат, финишировав второй. Они установили новый европейский и национальный рекорд со временем 3:37.87.

В состав российской команды вошли: Кира Манохина (54.51), Мария Полещук (54.49), Алиса Захарова (54.45) и Милана Степанова (54.42).

Первое место в этой дисциплине заняла команда из США, а бронзовые медали достались сборной Китая.

Добавим, что до этого российские юноши одержали победу в эстафете 4x200, став чемпионами мира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.