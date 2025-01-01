Власти Прикамья потребовали от аэропорта ликвидировать съезд на трассу Иск рассмотрит арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Краевое государственное бюджетное учреждение (КГБУ) «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» подало иск в суд против АО «Международный аэропорт Пермь» и частного предпринимателя Марии Наймар. Согласно информации, опубликованной на сайте арбитражного суда, КГБУ настаивает на том, чтобы аэропорт демонтировал нелегальные примыкания к ш. Космонавтов. На иск обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В отношении предпринимателя выдвинуто требование о прекращении незаконной эксплуатации данных объектов. По мнению «УАДиТ», указанный съезд не имеет статуса капитального строения, что лишает ответчиков прав собственности на него. Его функционирование представляет опасность для дорожной обстановки, увеличивая вероятность ДТП.

Весной текущего года Мария Наймар инициировала судебное разбирательство против управления автодорог, стремясь обязать учреждение убрать ограждение, блокирующее один из съездов. Судом были приняты меры по обеспечению иска, запрещающие управлению чинить препятствия в использовании имущества. Основное рассмотрение дела еще не состоялось.

Параллельно по иску УАДиТ суд также ввел обеспечительные меры, запретив Марии Наймар и любым другим лицам использовать спорные объекты для проезда какого-либо транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.