Поиски пропавших на острове Итуруп туристов приостановлены

wirestock / freepik.com

Глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своём телеграм-канале сообщил, что в связи с наступлением ночного времени поиски пропавшей в районе вулкана Баранского на острове Итуруп туристической группы приостановлены.

За время работ была обследована территория радиусом более 7 км. Неблагоприятные погодные условия, видимость при которых не превышала 5 м, осложняла поиски, в которых были задействованы шесть человек.

«Следов пребывания диких животных, которые могли бы угрожать здоровью туристов, на обследованной территории не обнаружено», — отметил Константин Истомин.

Он добавил также, что поиски будут возобновлены утром 25 августа, в работах планируется задействовать 25 человек. Кроме того, если погодные условия улучшатся, к поискам будет привлечён вертолёт.

«Специалисты проанализировали возможные местоположения туристической группы, в соответствии с этим завтра будут обследованы иные участки», — сообщил глава округа.

Напомним, вечером 23 августа стало известно, что во время похода на острове Итуруп в районе вулкана Баранского перестала выходить на связь туристическая группа из 10 человек. По данным телеграм-канала Baza, в состав группы входили четыре туриста из Перми — младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина, врач-хирург Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина.

