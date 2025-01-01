Алёна Бронникова Водный транспорт из Перми в Осу планируют запустить только в 2026 году Финансирование маршрута в 2025 году отменят из-за отсутствия перевозчика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Речное сообщение по маршруту Пермь—Оханск—Оса планируют открыть только в 2026 году. Это следует из приказа краевого минтранса от 21 августа. Ведомство утвердило новый планируемый объём транспортной работы на перевозку на 2025-2027 годы, а также норматив финансовых затрат.

Так, планируемый объём транспортной работы на 2025 год составляет 0 км, тогда как ранее документом был установлен объём в 14,4 тыс. км. На последующие два года планы остаются те же — 26,8 тыс. км в 2026 году и 35,5 тыс. км в 2027-м.

Планируемые расходы на перевозки водным транспортом на 2025 год полностью исключили (изначально 29,3 млн руб.). На следующий год запланировано 54,4 млн руб., на 2027-й — 71,7 млн руб.

Планируемые доходы от услуги перевозки также исключены на 2025 год (было 29,3 млн руб.), в 2026 году планируется получить 30,8 млн руб., а в 2027-м — 32 млн. Стоимость билета на последующие два года также остаётся неизменной: 1097 руб. в 2026-м и 1141 тыс. в 2027 году.

Вносимыми поправками к краевому бюджету власти предлагают уменьшить расходы казны, запланированные за счёт доходов, по данному маршруту на 29,3 млн руб. в связи с переносом сроков запуска.

«Предлагается уменьшить доходы в 2025 году на 29,3 млн руб. На 1 января 2025 года прогноз составляет 29,3 млн руб., уточнённый прогноз — 0 тыс. руб., предлагаемые поправки — уменьшение на 29,3 млн руб. в связи c отсутствием перевозчика по водному маршруту Пермь—Оханск—Оса», — сообщается также в документе.

В марте власти сообщали, что запуск навигации по данному маршруту планируется после получения подтверждения перевозчиком о готовности. На тот момент подтверждение не было получено.

