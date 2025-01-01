В краевом минтрансе не подтвердили запуск речного маршрута из Перми в Оханск и Осу с июня Водные суда по этому направлению запустят после того, как будет готов перевозчик Поделиться Твитнуть

Сегодня пермские СМИ со ссылкой на приказ минтранса региона опубликовали информацию о том, в июне этого года откроется речной маршрут из Перми в Оханск и Осу. Сообщалось, что навигация по данному маршруту, согласно плану, завершится в октябре. Ха это время будет выполнено 266 рейсов.

Однако, как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минтранса, в приказ, опубликованный на сайте ведомства, были внесены технические правки в части расходной части на организацию перевозок.

«Запуск Пермь-Оханск-Оса планируется после получения подтверждения о готовности перевозчиком. На 2025 год данное подтверждение не получено. Планируется продолжить перевозку пассажиров по четырём субсидируемым маршрутам, которые были и в 2024 году. Также предполагается продление маршрута Пермь-Закамск до Краснокамска с использованием электросудна Экокрузер», — пояснили в краевом минтрансе.

Длина маршрута в одну сторону составит 368 км. Цена проезда составит 1052 руб. Для обслуживания пассажиров будут задействованы два судна типа «Валдай» на подводных крыльях.

«Валдай 45Р» — российское речное пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Головное судно проекта было спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство начато в 2019 году. Пассажировместимость — 45 человек, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

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