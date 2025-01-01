В Перми изменится движение по Красавинскому мосту Изменения начнут действовать с утра 24 августа Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

ФКУ Упрдор «Прикамье»

В Перми в рамках капремонта с утра 24 августа изменится движение по Красавинскому мосту. Как сообщает telegram-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Пермского края, в данный момент на мосту завершаются подготовительные работы по закрытию половины правого моста, по которой транспорт движется со стороны Закамска в сторону ш. Космонавтов.

«В воскресенье движение транспорта будет перезапущено на левый мост, а правый закроют для работ. Транспорт будет двигаться по двум полосам в сторону Закамска и по двум полосам из Закамска в сторону ш. Космонавтов», — рассказали в ведомстве.

Подрядчик занимается очисткой бетонных опор и пролётных строений под мостом. Как только движение ограничат, на объекте начнутся демонтажные работы, в том числе фрезерование дорожного покрытия, ликвидация деформационных швов. Также запланирована замена опор наружного освещения и ограждений.

Ранее сообщалось, что ограничения в связи с капитальным ремонтом моста введут с 31 июля 2025 года. Одну часть сооружения закрыли, транспортный поток перенаправили на другую половину, где организовано двустороннее движение по четырём полосам. Завершение работ на первой половине моста запланировано в октябре 2027 года.

