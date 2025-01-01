Половину Красавинского моста в Перми закрыли на ремонт на два года Транспортный поток перенаправлен на другую половину моста Поделиться Твитнуть

фото: Сергей Болденков

domofoto.ru

В Перми с 31 июля 2025 года на Красавинском мосту введены ограничения движения в связи с началом ремонтных работ. Одна из частей моста временно закрыта. Об этом пишет ВЕТТА.

Транспортный поток перенаправлен на другую половину моста, где организовано двустороннее движение по четырём полосам. Для оптимизации нагрузки на конструкцию моста и предотвращения повреждений опор грузовому транспорту разрешено движение только по левой полосе.

Завершение ремонтных работ на первой половине моста запланировано на октябрь 2027 года. После этого строители приступят к ремонту второй части мостового сооружения.

Напомним, ранее закрытие моста анонсировалось на 1 июля. Но потом строители пояснили, что капитальный ремонт строения начнётся с подготовительных работ, не требующих закрытия движения: обустройства строительного городка, доставки необходимых материалов, включая дорожные знаки, парапетные блоки, щебень и пр.

Подрядчиком выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд руб.

Красавинский мост построен 20 лет назад.

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