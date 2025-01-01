Закрытие Красавинского моста в Перми отложено
Но его ремонт стартует 1 июля
Анонсированное ранее закрытие с 1 июля проезда по части Красавинского моста в Перми отложено. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье».
В компании отметили, что капитальный ремонт моста начнётся, как и планировалось, 1 июля. Но сначала будут проведены подготовительные работы: обустройство строительного городка, организация дорожного движения на период ремонта, доставка необходимых материалов, включая дорожные знаки, парапетные блоки и щебень. Полное перекрытие одной из половин моста ожидается ориентировочно в середине июля.
Первый этап ремонтных работ, включающий реконструкцию правой части моста (из Краснокамска в Пермь), продлится до октября 2027 года. После завершения первого этапа специалисты приступят ко второму этапу, включающему ремонт второй половины моста (из Перми в Краснокамск). Подрядчиком выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд руб.
Напомним, Красавинский мост построен 20 лет назад.
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