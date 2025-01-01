С 1 июля на два года закроют половину Красавинского моста в Перми Затем начнётся ремонт второй половины мостового перехода Поделиться Твитнуть

фото: Сергей Болденков

domofoto.ru

На Красавинском мосту в Перми с 1 июля 2025 года начнутся ремонтные работы, которые пройдут в два этапа. О предстоящем ремонте сообщил руководитель ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич.

«Красавинский мост построен 20 лет назад. Его конструкция - это два моста: правый и левый. Правый мост, из Краснокамска в Пермь, с 1 июля мы закрываем на капитальный ремонт», — сказал Анатолий Дашкевич в интервью ТК ВЕТТА.

Он уточнил, что транспортный поток будет перенаправлен на вторую часть моста, где будет организовано четырёхполосное движение. При этом движение тяжеловесного транспорта будет разрешено только по левой полосе, чтобы избежать избыточной нагрузки на опорные конструкции.

Первый этап ремонтных работ, включающий реконструкцию правой части моста, продлится до октября 2027 года. После завершения первого этапа специалисты приступят ко второму этапу, включающему ремонт второй половины моста. Подрядчиком выступает московская компания, а общая стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд руб.

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