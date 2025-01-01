В Перми осуждён местный житель, чей долг по алиментам составил около 1 млн рублей Ему назначили исправительные работы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес приговор 25-летнему жителю краевой столицы по делу о злостной неуплате алиментов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, а именно — неуплата средств на содержание детей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый, будучи привлечённым к административной ответственности за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребёнка, продолжал уклоняться от выплаты. Он накопил задолженность в размере около 1 млн руб.





С учётом позиции гособвинения суд назначил мужчине пять месяцев исправительных работ. В течение этого периода из заработной платы осужденного будет удерживаться 5% в пользу государства.





Приговор суда в законную силу пока не вступил.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае осудили женщину за неуплату алиментов. Её долг превысил 1,3 млн руб.

