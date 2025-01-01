В Пермском крае осуждена местная жительница, чей долг по алиментам превысил 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Чусовом Пермского края суд вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу о злостной неуплате алиментов. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 157, ч. 1 УК РФ, а именно — в уклонении от содержания несовершеннолетнего ребёнка.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимая, будучи матерью несовершеннолетнего ребёнка и лишенная родительских прав, систематически уклонялась от выплаты алиментов, установленных законом.

При этом женщина не предпринимала никаких усилий для трудоустройства и получения стабильного дохода. Более того, до возбуждения уголовного дела она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение — невыплату средств на содержание ребенка.

Общий размер долга по алиментам превысил 1,3 млн руб.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы, однако данная мера была заменена на принудительные работы на тот же срок. В течение этого периода из заработной платы осужденной будет удерживаться 10% в пользу государства.

Данный приговор вступил в силу в установленном законом порядке.

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