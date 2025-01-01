Пермскому «Амкару» присудили техническую победу над казанским «Соколом» Соперник снялся с чемпионата Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

У пермского ФК «Амкар» в воскресенье, 24 августа, не состоится матч с казанским «Соколом». Как сообщает пресс-служба «красно-чёрных», соперник снялся с чемпионата, поэтому «Амкару» присудили техническую победу и три очка.

Также команда пермского футбольного клуба прибыла в краевую столицу после двойного выезда. В пресс-службе клуба поделились, что 22 и 23 августа у футболистов будут восстановительные тренировки, 24 и 25 августа у «красно-чёрных» выходные дни, а с 26 августа команда начнёт подготовку к следующей игре.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что пермский «Амкар» покинул розыгрыш Кубка России. В Дзержинске пермский клуб потерпел поражение от местного «Химика». Основное время матча закончилось вничью 1:1. После этого игра продолжилась серией пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Химика» (5:3).

