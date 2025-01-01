Пермский «Амкар» покинул розыгрыш Кубка России Команда уступила по пенальти соперникам из Дзержинска Поделиться Твитнуть

Пермский «Амкар» покинул розыгрыш Кубка России. В Дзержинске пермский клуб потерпел поражение от местного «Химика».

Основное время матча закончилось вничью 1:1. Счёт во встрече открыли пермяки. На 83 минуте отличился Кирилл Корольков. Это его дебютный мяч за команду. Однако через шесть минут Сергей Доронин восстановил равновесие.

После этого игра продожилась серией пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Химика» (5:3).

Следующим соперником «Химика» в Кубке России станет одна из кировских команд — «Динамо» или «Фанком».

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» впервые вышел на матч в новой игровой форме. Она посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.