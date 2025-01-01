На СВО погиб уроженец Прикамья Данила Лузин Он умер в начале августа Поделиться Твитнуть

В зоне боевых действий СВО на Украине 6 августа этого года был убит уроженец с. Частые Данила Лузин. Об этом сообщает администрация Частинского округа.

Данила родился 20 декабря 2001 года. В июне 2020 года был призван в ряды ВС России, а через полгода заключил контракт с Минобороны на три года. Боец служил в ракетных войсках на Камчатке в звании старшего матроса.





Военный принимал участие в СВО с её начала, был разведчиком-оператором разведывательного отделения. В будущем хотел стать офицером.





Прощание с солдатом пройдёт 23 августа в 10.30 в Частинском ЦНТ и КПР.





«Его отзывчивость, доброжелательность, душевность навсегда останутся в сердцах родных и близких. Администрация и Дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким Данилы Александровича. Скорбим вместе с вами...» — говорится в сообщении.

