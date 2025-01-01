В Перми в долинах Егошихи и Данилихи сделают семь дождевых садов Работы по их обустройству уже стартовали Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В долине Егошихи началось строительство пяти дождевых садов (фитофильтров). Уже подготовлены котлованы, уложены водонепроницаемые материалы, установлены трубы и колодцы. Об этом сообщается в телеграм-канале экологического проекта «Я живу в долине».

В качестве фильтра для дождевого сада использованы песок и щебень. В конце августа будут высажены влаголюбивые растения.

Осенью ещё два дождевых сада появятся в долине Данилихи: в «Сквере Каменских» и возле Центрального рынка. Сейчас ищут подрядчика для их обустройства.

Напомним, в 2018 году первый фитофильтр был создан в Саду соловьев по частной инициативе. Его проектировал учёный ПНИПУ Игорь Щукин. В 2022 году городские власти реализовали эту идею, создав первый муниципальный дождевой сад рядом с музеем PERMM.

Дождевой сад выполняет ту же функцию, что и ливнёвка, — очищает воду и предотвращает загрязнение рек. Он собирает воду во время дождей, куда стекают загрязненные ручьи. Растения поглощают влагу, а слои грунта фильтруют воду через торф, песок и гравий.

Ранее городские власти сообщали, что в этом году планируют создать в долинах Егошихи и Данилихи 12 дождевых садов.

