В Прикамье установили памятник погибшему на СВО выпускнику кадетского училища Вячеслав Атякшев был посмертно награждён Орденом мужества

фото: Минтербез Пермского края

В пятницу, 22 августа, в с. Башкултаево состоялось открытие памятника Вячеславу Атякшеву, выпускнику Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии России, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, сообщили в Минтербезе региона.

Отдать дань памяти собрались родственники военнослужащего, его друзья, врио начальника краевого Управления Росгвардии Сергей Черепанов, статс-секретарь и заместитель министра территориальной безопасности Андрей Приходько, представители местной администрации.

В феврале 2022 года Вячеслав Атякшев был тяжело ранен на боевом задании, но, несмотря на интенсивный минометный обстрел со стороны противника, продолжал обеспечивать прикрытие отступающих сослуживцев. Благодаря его самопожертвованию была организована эвакуация раненых в безопасное место.

За проявленное мужество, храбрость и самоотверженность при исполнении воинского долга капитан Вячеслав Атякшев Указом президента РФ был посмертно награждён Орденом мужества, а также удостоен чести ношения крапового берета.

