Глава пермского отделения Союза журналистов выиграл суд у агентства «Кулич» Против Алексея Буркова размещались порочащие его честь публикации Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Буркова в соцсети "ВКонтакте"

Шеф-редактор медиахолдинга «МАГМА» и глава пермского отделения Союза журналистов России (СЖР) Алексей Бурков выиграл суд о защите чести. Причиной стали публикации в Telegram-каналах «Пермь ЧП и ДТП, новости», «Пермь Активная» и сообществе «Пермь Активная» ВКонтакте в августе 2024 года. Бурков сообщил об этом на своей странице в соцсетях.

По решению суда от 15 августа ООО «Медиа-агентство Кулич» и Анна Абраженчик как владелец ресурсов обязаны опровергнуть информацию в течение 10 дней. Также они должны выплатить Буркову 100 тыс. руб. в качестве компенсации.

Бурков объяснил, что год назад экс-депутат краевого парламента Илья Лисняк, живущий за границей, использовал свои медиа для дискредитации его ухода с поста руководителя ЦУР Пермского края. Это побудило Буркова обратиться в суд. Сначала ложными признали публикации, а затем он выиграл иск к «Куличу».

По словам Буркова, раньше было сложно выиграть такие суды у «Кулича» из-за доказательства авторства. «Пермь Активная» отрицала причастность к публикациям, заявляя о рекламных услугах. Это затягивало процессы. Лисняк публично говорил о большом охвате своей аудитории в Пермском крае.

Директором «Медиа-агентства Кулич» является Наталья Лисняк, мать экс-депутата.

Напомним, в начале августа на внеочередной конференции региональной общественной организации краевого отделения СЖР новым руководителем был назначен Алексей Бурков. Он сменил на этом посту Максима Пасютина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.