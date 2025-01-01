Жители прикамского посёлка взыскали компенсацию с соседей за пять лет шума и антисанитарии Соседи занимались разведением собак и нубийских коз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители коттеджного поселка в Лысьве добились от соседей компенсации за пять лет шума и антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Известно, что семейная пара занималась разведением животных — собак породы «самоед» и нубийских коз. Из-за них окружающие страдали от шума, запаха и насекомых. Двум собственницам смежных участков это всё мешало на протяжении пяти лет. Последней каплей для одной из женщин стало то, что на ее территорию забежала собака и покусала её. В результате женщины подали иск о возмещении морального вреда.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что ранее заводчикам уже запрещали через суд содержать такое большое поголовье собак и коз из-за нарушений санитарного законодательства. Сразу три инстанции подтвердили, что для собак не было создано специальной зоны, животные находились на свободном выгуле, а по части содержания рогатого скота не соблюдались ветеринарные правила.

Ущерб для одной из женщин оценили в 15 тыс. руб., а второй, пострадавшей от собаки, в 20 тыс. руб. Владельцы животных должны были заплатить эти денежные средства солидарно.





Исполнительные производства были возбуждены в отношении обоих должников. Судебные приставы ограничили супругам возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счетах в банках, а также разъяснили, что в случае затягивания сроков выплаты задолженности к ним будут применены иные штрафные санкции.





Предупредительная мера положительно повлияла на темпы погашения задолженности, вскоре обеим взыскательницам были переведены полагающиеся средства.

