Жители прикамского посёлка взыскали компенсацию с соседей за пять лет шума и антисанитарии
Соседи занимались разведением собак и нубийских коз
Жители коттеджного поселка в Лысьве добились от соседей компенсации за пять лет шума и антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Известно, что семейная пара занималась разведением животных — собак породы «самоед» и нубийских коз. Из-за них окружающие страдали от шума, запаха и насекомых. Двум собственницам смежных участков это всё мешало на протяжении пяти лет. Последней каплей для одной из женщин стало то, что на ее территорию забежала собака и покусала её. В результате женщины подали иск о возмещении морального вреда.
Во время судебных разбирательств выяснилось, что ранее заводчикам уже запрещали через суд содержать такое большое поголовье собак и коз из-за нарушений санитарного законодательства. Сразу три инстанции подтвердили, что для собак не было создано специальной зоны, животные находились на свободном выгуле, а по части содержания рогатого скота не соблюдались ветеринарные правила.
