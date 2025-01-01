С начала года 55 бывших мигрантов отправились из Пермского края на СВО Ещё 25 были призваны в российскую армию Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в Военном СО СКР по Пермскому гарнизону

С начала 2025 года в Пермском крае свыше 1 тыс. экс-мигрантов, получивших гражданство РФ, были поставлены на воинский учёт в военкоматах. Об этом проинформировали в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.

Представители ведомства отметили, что более 25 человек были призваны на военную службу, а 55 выразили интерес к заключению контракта для службы в Вооружённых силах РФ (в настоящее время контрактники направляются в основном в зону СВО).

В Следственном комитете добавили, что в Прикамье систематически проводятся мероприятия по вручению повесток лицам, получившим российское гражданство.

Например, 22 августа, непосредственно во время получения паспортов, новым гражданам России, прибывшим из других стран, вручались повестки с требованием явиться в военные комиссариаты Пермского края для постановки на воинский учёт. Им также предлагалось заключить контракты с ВС РФ.

Кроме того, следователи напомнили об ответственности за несоблюдение правил воинского учёта. Было подчёркнуто, что граждане могут быть подвергнуты административному взысканию в виде штрафа до 30 тыс. руб., а также может быть рассмотрен вопрос аннулирования российского гражданства.

Ранее в ведомстве сообщали, что за первое полугодие 2025 года 930 экс-мигрантов были поставлены на учёт в военкоматах и 45 человек отправились на СВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.