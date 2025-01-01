С начала года 45 бывших мигрантов отправились из Прикамья на СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В первой половине 2025 года в Пермском крае свыше 930 экс-мигрантов, получивших гражданство РФ, были зарегистрированы в военкоматах. Об этом проинформировали в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.

Представители ведомства отметили, что более 20 человек были призваны на военную службу, а 45 выразили интерес к заключению контракта для службы в Вооружённых силах РФ (в настоящее время контрактники направляются в основном в зону СВО).

В Следственном комитете добавили, что в Прикамье систематически проводятся мероприятия по вручению повесток лицам, получившим российское гражданство.

Например, 4 июля, непосредственно во время получения паспортов, новым гражданам России, прибывшим из других стран, вручались повестки с требованием явиться в военные комиссариаты Пермского края для постановки на воинский учёт. Им также предлагалось заключить контракты с ВС РФ.

Кроме того, следователи напомнили об ответственности за несоблюдение правил воинского учёта. Было подчёркнуто, что граждане могут быть подвергнуты административному взысканию в виде штрафа до 30 тыс. руб., а также может быть рассмотрен вопрос об аннулировании российского гражданства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.