В Прикамье выявлено более 12 тысяч тонн зерна с недостоверным декларированием Нарушения найдены при анализе протоколов испытаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выявлено 12,55 тыс. тонн зерна с недостоверным декларированием. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года по 21 августа 2025 года Управление Россельхознадзора направило 40 предостережений в связи с выявленными нарушениями при декларировании серийно выпускаемого зерна, в том числе пшеницы, овса, ячменя и ржи. При внеплановых выездных проверках сотрудники отозвали две декларации о соответствии.





В четверг, 21 августа, у ООО «Уралагро» был выявлен факт недостоверного декларирования кормовой пшеницы (урожай 2024 года, партия составила 2,7 тыс. тонн). Нарушения найдены при анализе протоколов испытаний, размещённых в реестре Росаккредитации: методики определения микотоксинов, пестицидов и вредных примесей не соответствовали требованиям.





В связи с этим ООО «Уралагро» объявлено предостережение, декларация о соответствии аннулирована.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.