В Перми у водителей «Яндекс.Такси» появится возможность работать даже при плохом мобильном интернете В городе работает система бесплатных Wi-Fi

Константин Долгановский

В приложении «Яндекс Про» для таксистов будет интегрирована карта с общедоступными Wi-Fi точками. В случае перебоев с мобильным интернетом водители смогут воспользоваться ближайшей бесплатной сетью, чтобы не прерывать прием заказов. Об этом сообщает «Рифей».

В Перми насчитывается около 1400 бесплатных точек Wi-Fi, расположенных в различных общественных местах: на остановках, в заведениях общепита, торговых центрах, парках, библиотеках и культурных учреждениях.

Отметим, перебои в работе мобильного интернета начались в Пермском крае с июня. Это связано с режимом беспилотной опасности, который вводят власти в связи с угрозой нападения украинских дронов.

Как ранее писал «Новый компаньон», за год цены на такси в Прикамье выросли на 14%, но при этом темпы роста цены несколько снизились.

