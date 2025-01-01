Цены на такси в Пермском крае за год выросли на 14% Темпы роста цены несколько снизились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого полугодия 2025 года «Яндекс Такси» обнародовал данные, отражающие динамику тарифов на поездки.

Специалисты сервиса произвели расчёт средней стоимости минуты в пути, принимая во внимание все тарифные планы, за исключением корпоративных. Данный метод анализа признан наиболее репрезентативным, поскольку учитывает совокупность факторов, оказывающих влияние на итоговую цену поездки, включая сезонные колебания, погодные условия, загруженность дорог и время суток.

Аналитики сервиса сопоставили среднюю цену минуты поездки за период с июля 2024-го по июнь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Статистические данные за 12 месяцев учитывают сезонные колебания и были рассчитаны для регионов, где расположены города-миллионники. Например, в Пермском крае и Перми среднегодовая стоимость минуты поездки увеличилась на 14%, поднявшись с 20 до 23 руб.

Отмечается, что за прошедший год темпы роста средней цены минуты замедлились. Это обусловлено эффектом высокой базы предыдущих лет, когда тарифы росли из-за острой нехватки водителей и перестройки рынка после изменений в автомобильной отрасли и экономике в целом.

Кроме того, стабилизация системы сыграла свою роль: наличие свободных машин чаще соответствовало спросу, что снижало необходимость применения повышающих коэффициентов. Например, благоприятные погодные условия этой зимой привели к более медленному росту средней стоимости минуты по сравнению с предыдущим годом: в декабре темп роста снизился в 1,5 раза, а в январе — в 2 раза.

«Текущий темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок», — отметили в «Яндекс Такси».

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