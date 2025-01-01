Торговая сеть «Пятёрочка» выплатила штраф за некорректную рекламу в Перми Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Торговая сеть «Пятёрочка» выплатила штраф 300 тыс. руб., наложенный за некорректную рекламную кампанию, об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Ранее антимонопольное ведомство установило факт нарушения рекламного законодательства при проведении промоакции в магазинах сети, где покупатели могли выиграть туристические путёвки.

В результате на ООО «Агроторг», выступавшее в качестве рекламодателя, был наложен штраф 300 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе. Вся сумма штрафа уже перечислена в бюджет Российской Федерации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что эротический массажный салон в Перми нарушил закон о рекламе, и в Пермском УФАС пообещали привлечь к ответственности владельца заведения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.