Эротический массажный салон в Перми нарушил закон о рекламе

фото: ФАС России

Владелец эротического массажного салона в Перми нарушил закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Баннеры с рекламой услуг салона висели в лифтах многоквартирных домов на ул. Адмирала Макарова. Сомнительные листовки содержали двусмысленные фразы и QR-код, сканирование которого вело на веб-страницу спа-центра, где предлагаются и демонстрируются услуги эротического массажа.





Антимонопольщики установили, что в рекламе не было информации о характере рекламируемых услуг. Она вводила потребителей в заблуждение, что противоречит закону о рекламе.





Владелец заведения признан виновным. Теперь компании грозит административное наказание, предусмотренное КоАП РФ.





Напомним, рекламой эротического массажного салона Пермское УФАС заинтересовалось в мае этого года.

