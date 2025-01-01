Эротический массажный салон в Перми нарушил закон о рекламе
Его владелец будет привлечён к ответственности
Владелец эротического массажного салона в Перми нарушил закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.
Баннеры с рекламой услуг салона висели в лифтах многоквартирных домов на ул. Адмирала Макарова. Сомнительные листовки содержали двусмысленные фразы и QR-код, сканирование которого вело на веб-страницу спа-центра, где предлагаются и демонстрируются услуги эротического массажа.
Антимонопольщики установили, что в рекламе не было информации о характере рекламируемых услуг. Она вводила потребителей в заблуждение, что противоречит закону о рекламе.
Владелец заведения признан виновным. Теперь компании грозит административное наказание, предусмотренное КоАП РФ.
Напомним, рекламой эротического массажного салона Пермское УФАС заинтересовалось в мае этого года.
