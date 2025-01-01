В Перми УФАС заинтересовалось рекламой эротического массажного салона Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Как сообщили в Пермском УФАС, в Перми расследуется случай с сомнительной рекламой массажного салона, имеющей эротический подтекст.

Привлекательная, но двусмысленная фраза в рекламном объявлении и QR-код ведут на веб-страницу спа-центра, где предлагаются и демонстрируются услуги эротического массажа.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, подобная реклама, не раскрывающая детальную информацию о предлагаемых услугах, может создать неверное представление об их характере и ввести потребителей в заблуждение.

В связи с данным инцидентом в отношении владельца массажного салона начато расследование на предмет нарушения рекламного законодательства.

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