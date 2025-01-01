Началось расселение жителей ещё четырёх аварийных домов Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началось расселение жильцов из четырёх домов, признанных аварийными и расположенных в различных частях города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Владельцы квартир по адресам: ул. Берег Камы, 38, Блочная 6 км, 3, Серебрянский проезд, 2а и ул. Калинина, 23 могут обратиться с документами в городское управление по жилищным вопросам. В зависимости от формы собственности на жильё, граждане получат либо денежную выплату, либо равноценную благоустроенную квартиру.

Представители управления сообщили, что земельные участки под домами уже переведены в муниципальную собственность.

Напомним, процесс расселения аварийного жилого фонда в Перми осуществляется в рамках действующих региональных и городских программ, а также нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который должен ускорить темпы переселения.

Жители Перми, нуждающиеся в консультациях по вопросам расселения, могут обратиться в городское управление жилищных отношений по адресу: ул. Горького, 18. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Перми началось расселение шести аварийных домов.

