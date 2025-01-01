В Орджоникидзевском районе Перми началось расселение шести аварийных домов Поделиться Твитнуть

ул. Академика Веденеева, 24 / фото с портала "Все дома России"

Городские власти объявили о старте расселения шести жилых домов в Орджоникидзевском районе Перми, признанных аварийными.

Жильцы зданий, расположенных по адресам: ул. Академика Веденеева, 24 и 44, ул. Александра Щербакова, 17 и 18, ул. Бушмакина, 15 и ул. Воркутинская, 88, приглашаются для оформления необходимых документов в городское управление жилищных отношений.

Владельцам квартир уже направлены проекты соглашений, позволяющие ознакомиться с условиями передачи их недвижимости в собственность муниципалитета. Кроме того, завершена процедура изъятия земельных участков для нужд города. Все проживающие в аварийных домах получат либо денежную компенсацию, либо равноценное благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.

По вопросам расселения и для получения подробной информации о порядке получения компенсаций жители Перми могут обращаться в городское управление жилищных отношений по ул. Горького, 18. Консультации также доступны по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.