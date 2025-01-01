С 1 сентября все смартфоны в РФ начнут продавать с предустановкой мессенджера Max Поделиться Твитнуть

С 1 сентября 2025 года приложение Max станет предустанавливаться на все электронные устройства, заменив в списке обязательных программ «VK Мессенджер». Об этом решении, утверждённом распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, проинформировала пресс-служба правительства.

Согласно официальному сообщению, с указанной даты цифровая платформа Max будет включена в перечень приложений, подлежащих обязательной предварительной установке на электронные устройства в 2025 году, вытеснив «VK Мессенджер», присутствовавший в этом списке с 2023 года.

Предполагается, что мессенджер станет основой для многофункционального сервиса информационного обмена. В пресс-службе отметили, что он обеспечит безопасную коммуникацию в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам, предоставляемым государством и бизнесом.

Кроме того, правительство включило в список обязательных для предустановки программ приложение Лайм HD TV, которое будет предустанавливаться на телевизоры с цифровым блоком управления с 1 января 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.