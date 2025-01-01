В квартиры пермяков с 25 августа могут прийти обходчики Сотрудники УИКов расскажут о выборах губернатора Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С 25 августа по 7 сентября члены участковых избирательных комиссий начнут проводить поквартирный обход и расскажут о предстоящих выборах губернатора. Об этом сообщает администрация Перми.

Кроме того, сотрудники должны помочь выбрать способ голосования и заполнить заявление.





«Узнать их можно по брендированной одежде с символикой выборов губернатора Пермского края, также с собой у них удостоверение и паспорт. Просим отнестись к ним с уважением», — отметили в городской мэрии.





В администрации добавили, что у члена участковой избирательной комиссии (УИК) можно попросить документы, подтверждающие его личность. Также можно позвонить в избирательную комиссию и удостовериться в его полномочиях.





Напомним, голосование на выборах губернатора Пермского края будет проходить в течение трёх дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

