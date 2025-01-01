В Перми начали печатать бюллетени для выборов губернатора края Всего появится около 2 млн бланков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началось изготовление бюллетеней для голосования на выборах губернатора края. Об этом сообщает избирком Прикамья. Всего будет напечатано 1 969 056 штук, что равно количеству избирателей.

Также в их число входят 322 740 бюллетеней для голосования с использованием технических средств подсчёта голосов.





В бюллетене формата А4 появятся пять фамилий кандидатов на должность главы региона. Бланк будет также иметь несколько степеней защиты.





«В текущем году бюллетени на выборах губернатора будут впервые иметь сразу несколько степеней защиты. Первая — хорошо знакомая нашим избирателям тангирная сетка зелёного цвета. Кроме того, в этом году мы добавили инновационную технологию защиты в виде нанесения микрошрифта с надписью «Выборы». Эти меры обеспечивают дополнительную легитимность процедуре голосования», — отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.





Напомним, голосование на выборах губернатора Пермского края будет проходить в течение трёх дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

